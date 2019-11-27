На трассе М-5 в Челябинской области восстановлено движение после смертельного ДТП

Сотрудники "УралАвтодор" ликвидировали последствия ДТП в горнозаводской зоне Челябинской области. Как сообщили Накануне.RU в "Уралавтодор" движение на 1645 км автомобильной дороги М-5 Урал" было восстановлено в 19.25.

Напомним, авария произошла сегодня около 16 часов на 1645 км трассы М-5. Столкнулись три большегрузных автомобиля и ГАЗель с последующим съездом в кювет. В результате ДТП два человека погибли, трое пострадали.

Повреждено 100 метров барьерного ограждения и шесть дорожных знаков. Рассыпался груз который перевозили автомобили: овощи и фанера.

"На момент аварии осадков не было, дорожное покрытие сухое, температура воздуха -6 градусов Цельсия. "УралАвтодор" просит водителей скорректировать маршрут движение, а также быть внимательней на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении "УралАвтодор".