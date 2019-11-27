На трассе М-5 в Челябинской области восстановлено движение после смертельного ДТП

14 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область Уральский ФО
дтп колея (2010) | Фото: Накануне.RU

На трассе М-5 в Челябинской области восстановлено движение после смертельного ДТП

Сотрудники "УралАвтодор" ликвидировали последствия ДТП в горнозаводской зоне Челябинской области. Как сообщили Накануне.RU в "Уралавтодор" движение на 1645 км автомобильной дороги М-5 Урал" было восстановлено в 19.25.

Напомним, авария произошла сегодня около 16 часов на 1645 км трассы М-5. Столкнулись три большегрузных автомобиля и ГАЗель с последующим съездом в кювет. В результате ДТП два человека погибли, трое пострадали.

Повреждено 100 метров барьерного ограждения и шесть дорожных знаков. Рассыпался груз который перевозили автомобили: овощи и фанера.

дтп колея(2010)|Фото: Фото: Накануне.RU

дтп колея(2010)|Фото: Фото: Накануне.RU

"На момент аварии осадков не было, дорожное покрытие сухое, температура воздуха -6 градусов Цельсия. "УралАвтодор" просит водителей скорректировать маршрут движение, а также быть внимательней на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении "УралАвтодор".

дтп, авария(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На трассе М-5 в Челябинской области восстановлено движение после смертельного ДТП

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, М-5, грузовик, газель, овощи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.11.2019 15:53 Мск На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика и "Газель". Есть погибшие

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети