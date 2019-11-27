Азовское море отступило на километры

Азовское море в некоторых местах отступило за последние недели на два километра. Синоптики отмечают, что это связано с отсутствием осадков в последние недели в регионе и бассейнах рек, впадающих в Азовское море, а также сильным ветром, отгоняющим воду от побережья.

Уже более недели дует сильный восточный ветер с порывами до 25 м/с. В Таганроге море отступило от города более чем на километр и ветер дует песок на город, над которым носятся пылевые облака. В Ростове-на-Дону обмелел Дон, и многие горожане прогуливаются по дну реки, пишут местные СМИ.

Обмеление Азовского моря - сезонное явление, но в этом году оно особенно сильное. Последний раз такое сильное обмеление было в конце 1980-х. В акватории Дона скопилась очередь из десятков танкеров и сухогрузов, которые не могут выйти в Азовское море.

Обмеление моря наблюдается и в ДНР. Директор биосферного резервата "Хомутовская степь – Меотида" Галина Марченко отмечает, что в некоторых местах море отошло на 500 метров.

Однако на днях уровень воды в реке Дон и Азовском море начал медленно восстанавливаться. По данным синоптиков, восточный и северо-восточный ветер постепенно стихает и меняется на юго-западный. Температура повысилась, и сегодня прошел дождь. Это должно нормализовать ситуацию.