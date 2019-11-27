13 Сентября 2020
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Экономика В России
продукты, магазины, цены, сахар (2015) | Фото: Накануне.RU

Росстат зафиксировал месячную инфляцию 0,3%

За период с 19 по 25 ноября потребительские цены в России выросли на 0,1%. Такие данные приводит Росстат.
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За прошедшую неделю цены на сахар-песок и пшено снизились на 1,9%, а на гречку - выросли на 1,5%. С начала года цена гречки выросла на 24,2%, в том числе с начала ноября - на 7,8%.

В течение ноября сильно подорожали куриные яйца - на 2,3%. На 5% подешевело пшено, но это стало лишь малым падением после сильного подорожания с начала года. А вот сахар-песок упал в цене за месяц на 6%, а с начала года - почти на 27%.

Цены на бензин за неделю не изменились. Накануне Минэнерго заявило, что в 2020 году цены на бензин на российских АЗС будут увеличиваться только в пределах инфляции.

В целом инфляция на потребительские товары с начала ноября составила 0,3%, с начала года - 2,7%. В прошлом году было соответственно 0,5% и 3,4%.

Годовая инфляция в ожидается чуть меньше ожидаемых 4,5%.

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Росстат зафиксировал месячную инфляцию 0,3%

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Теги: инфляция, цены, продукты



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