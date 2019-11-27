13 Сентября 2020
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Администрация города Нижневартовска, табличка (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске началось формирование второго состава городской Общественной палаты

В Нижневартовске началось формирование II состава Общественной палаты. Она будет состоять из 24 человек: восьмерых определит глава города, остальных – Оргкомитет на основании предложений некоммерческих организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Общественная палата – коллегиальный совещательный орган, созданный для содействия местной власти в решении важных для горожан вопросов экономического и социального развития. С Положением об Общественной палате и перечнем документов, необходимых для выдвижения в ее члены, можно ознакомиться на сайте мэрии.

Напомним, члены Общественной палаты города активно участвуют в жизни столицы Самотлора. Ранее представитель объединения Александр Клевчук, комментируя ремонт дорог в городе, отметил, что по итогам ремонтной кампании 2019 г. Нижневартовск получил отличные дороги.

"Я участвовал в нескольких общественных приемках участков после ремонта. Недочеты, конечно, были, но подрядчик обещает исправить их в следующем году, потому что погодные условия не позволяют сделать это сейчас", - сказал он.

Также Общественная палата ранее высоко оценила подготовку города к зиме.

"Допустим, возьмем улицу Жукова. Рабочие две-три недели меняли теплотрассу на углу с Северной. Хорошо удивило то, что сделали все идеально: благоустроили все, положили асфальт, завезли чернозем, посеяли траву, водоотводы сделали. За 43 года жизни в Нижневартовске такого не наблюдал. По всей улице Жукова меняли трубы на пластиковые. Сейчас хожу и езжу по этой улице, она выглядит даже лучше, чем было. Подход радует, лет 10-15 назад такого не было", - сказал ее член Олег Заверюха.

Перекресток Жукова – Северная сейчас обустраивают заборами. Это, по мнению общественника, повысит безопасность.

"В прошлом году тоже хорошо шла подготовка. Например, посадили 300 рябин. Они прижились. Также удобно, что делают "умные светофоры", с кнопкой", - сказал Заверюха.

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В Нижневартовске началось формирование второго состава городской Общественной палаты

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Теги: Общественная палата, Нижневартовск



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