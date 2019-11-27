На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика и "Газель". Есть погибшие

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика и "Газель". Есть погибшие

На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика и "Газель". В результате ДТП два человека погибли.

Авария произошла сегодня около 16 часов на 1645 км трассы М-5. Столкнулись три большегрузных автомобиля и ГАЗель с последующим съездом в кювет. В результате ДТП два человека погибли, трое пострадали.

"В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, представители иных экстренных служб. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД.

Как сообщили в пресс-службе АО "УралАвтодор", на участке ДТП введено реверсивное движение.

"На момент аварии осадков не было, дорожное покрытие сухое, температура воздуха -6 градусов Цельсия. "УралАвтодор" просит водителей скорректировать маршрут движение, а также быть внимательней на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика и "Газель". Есть погибшие

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, М-5, грузовик, газель,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.11.2019 20:29 Мск На трассе М-5 в Челябинской области восстановлено движение после смертельного ДТП

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети