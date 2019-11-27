На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика и "Газель". Есть погибшие

На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика и "Газель". В результате ДТП два человека погибли.

Авария произошла сегодня около 16 часов на 1645 км трассы М-5. Столкнулись три большегрузных автомобиля и ГАЗель с последующим съездом в кювет. В результате ДТП два человека погибли, трое пострадали.

"В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, представители иных экстренных служб. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД.

Как сообщили в пресс-службе АО "УралАвтодор", на участке ДТП введено реверсивное движение.

"На момент аварии осадков не было, дорожное покрытие сухое, температура воздуха -6 градусов Цельсия. "УралАвтодор" просит водителей скорректировать маршрут движение, а также быть внимательней на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.