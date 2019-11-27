В Челябинске водитель автокрана, насмерть сбивший девочку, получил срок в колонии

В Челябинске водителя автокрана, насмерть сбившего девочку, приговорили к 3 годам в колонии-поселении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

28 сентября водитель за рулем автокрана МАЗ при повороте налево не уступил дорогу и сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП девочка погибла.

Суд приговорил водителя к 3 годам в колонии-поселении и запретил ему управлять транспортным средством на три года. Также он должен выплатить родителям девочки по 1 млн руб. в счет возмещения причиненного морального вреда.