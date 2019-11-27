13 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
опрос о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

73% жителей Екатеринбурга поддержали возвращение прямых выборов мэра

Сразу 73% жителей Екатеринбурга выступают за возвращение прямых выборов мэра города. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

По его данным, таковы итоги соцопроса, проведенного фондом "Социум". Как написал парламентарий в своем Facebook, 52% опрошенных возвращение прямых выборов мэра "поддерживают безусловно", тогда как "однозначно против" выступили только 2%. При этом 71% опрошенных горожан заявили готовность принять участие в прямых выборах мэра в ближайшее время.

Напомним, в октябре в Законодательное собрание Свердловской области был внесен законопроект о возврате прямых выборов мэра Екатеринбурга. Форму избрания глав городов уполномочен решать региональный законодательный орган власти.

Позже стало известно, что группа активных жителей города и общественников намерена вернуть уральской столице всенародно избранного главу.

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73% жителей Екатеринбурга поддержали возвращение прямых выборов мэра

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Теги: мэр, выборы, Екатеринбург



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