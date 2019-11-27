Путин проехал по новой трассе Москва - Санкт-Петербург на лимузине Aurus

Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".

Президент посетил офис новой трассы в Санкт-Петербурге а также прокатился по ней на лимузине Aurus.

Для автодороги по результатам голосования выбрано название "Нева". Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом глава государства сообщил в ходе беседы со строителями.

Новая скоростная автодорога М-11 Москва – Петербург протянется от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 килопетров.

Трасса М-11 строилась с 2010 года. Сообщалось, что каждый участок реализуется в рамках отдельного концессионного соглашения.

Ранее стала известна стоимость проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11. Поездка обойдется в среднем в 1,3–2 тыс. руб. При этом цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера.