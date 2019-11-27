Мэрия Челябинска объявила аукционы на содержание дорог города стоимостью почти 1,8 млрд рублей

Администрация Челябинска объявила аукционы по выбору подрядчиков для содержания дорог города на 2020-2022 гг. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Семь районов города поделены на четыре лота. Так, начальная цена контракта на содержание дорог в Центральном и Советском районе составляет 512,7 млн руб., в Металлургическом – 433,4 млн руб., в Калининском и Курчатовском – 406,2 млн руб., в Тракторозаводском и Ленинском районах – 425,6 млн руб.

Заявки от претендентов будут принимать до 12 декабря, на следующий день пройдут аукционы.

Напомним, 1 января 2020 года завершается трехгодичный контракт с АО "Южуралмост" по текущему содержанию дорог. Подрядчика часто критиковали за некачественную уборку снега.

В конце октября власти Челябинска пообещали, что ужесточат условия контрактов на уборку дорог от снега.

"Если раньше допускалось не убирать до 30% городской площади, и за это не было штрафов, то сейчас и площади сокращены, и значительно ужесточены санкции", - говорила глава города Наталья Котова