13 Сентября 2020
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Политика В России
прага (2011) | Фото: Накануне.ru

В Чехии обеспокоились активностью российской и китайской разведок

Контрразведка Чехии обеспокоена деятельностью российской и китайской разведок. Как передаёт Infox, чешские спецслужбы считают своих визави из КНР и РФ самыми "активными и агрессивными".
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По данным чешских спецслужб, работа российских и китайских разведчиков затрагивает политику, дипломатию, экономику и информационную войну. При этом для операций, которые проводит РФ, характерен гибридный характер. Они направлены против главных угроз безопасности, каковыми Россия считает Североатлантический альянс и страны-члены НАТО, среди которых есть и Чехия.

В прошлом году министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию угрозой для Европейского союза из-за "дезинформации и гибридных угроз".

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В Чехии обеспокоились активностью российской и китайской разведок

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Теги: Чехия, разведка, спецслужбы



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