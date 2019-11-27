В Чехии обеспокоились активностью российской и китайской разведок

Контрразведка Чехии обеспокоена деятельностью российской и китайской разведок. Как передаёт Infox, чешские спецслужбы считают своих визави из КНР и РФ самыми "активными и агрессивными".

По данным чешских спецслужб, работа российских и китайских разведчиков затрагивает политику, дипломатию, экономику и информационную войну. При этом для операций, которые проводит РФ, характерен гибридный характер. Они направлены против главных угроз безопасности, каковыми Россия считает Североатлантический альянс и страны-члены НАТО, среди которых есть и Чехия.

В прошлом году министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию угрозой для Европейского союза из-за "дезинформации и гибридных угроз".