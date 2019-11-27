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Образование Курганская область
КГУ, Курганский государственный университет (2018) | Фото:Накануне.RU

Курганский госуниверситет начнет готовить биотехнологов по четырем направлениям

В Кургане со следующего года начнут готовить биотехнологов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Курганского госуниверситета, готовить студентов будут по четырем направлениям. Это пищевая и медицинская биотехнология, а также микробиологическая очистка сточных вод и сельскохозяйственная биотехнология.

Директор института естественных наук и математики вуза Артем Шаров отметил, что в настоящее время идет сбор документов для лицензирования.

"Бюджетных мест изначально выделено не будет на эти специальности, но за несколько лет мы сами должны будем обеспечить стабильный набор, чтобы потом определить контрольные цифры приема", - отметил Шаров.

Он добавил, что прием будет идти на очно-заочную и заочную формы обучения.

Немаловажная деталь - это возможность в дальнейшем, чтобы фармпредприятия Зауралья - такие как "Велфарм" и "Синтез" - давали целевые направления. Это значит, что предприятия оплачивают обучение студентов, которые после получения диплома пойдут к ним работать.

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Курганский госуниверситет начнет готовить биотехнологов по четырем направлениям

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Теги: биотехнолог, Курганский госуниверситет, специальность, вуз



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