Взрывное устройство сработало во дворе жилого дома в Туле

В Туле возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство после взрыва во дворе жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

27 ноября около припаркованного автомобиля на улице Болдина произошел хлопок, ранения получил мужчина.

По данным местных СМИ, пострадавший - уроженец Узбекистана. Причиной ЧП мог стать конфликт мигрантов за рабочие места.

Летом в Магнитогорске во дворе жилого дома по улице Советской Армии взорвался автомобиль. В результате взрыва пострадал один человек. Было возбуждено уголовное дело. СКР рассматривал версию, связанную с торговой деятельностью потерпевшего на продуктовом рынке.