На МКС сломался туалет в американском сегменте, у "россиян" – всё работает

Роскосмос прокомментировал новость о том, что на МКС якобы сломались все туалеты, и космонавты вынуждены ходить в памперсах. Оказалось, что неисправность возникла только в американском сегменте станции, у россиян – все работает.

Ранее РИА Новости сообщило, что на МКС находятся два туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле "Звезда" и WHC - в американском модуле Tranquility. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.