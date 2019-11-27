В Зауралье сотрудникам противопожарной службы не выдавали спецодежду и не платили сверхурочные

В Альменевском районе Зауралья прокуратура нашла нарушения в пожарной части №20, которая относится к противопожарной службе региона.

Оказалось, что за прошлый год сотрудникам не полностью выплатили сверхурочные, а также не выдавали спецодежду, обувь и другие индивидуальные средства защиты, сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона.

Водителям машин в этой пожарной части не выдавали валенки более четырех лет, также 3 года не выдавали перчатки для защиты рук от огня, головные уборы и боевую одежду.

Начальник противопожарной службы региона получил представление от прокуратуры. Сейчас часть сотрудников уже получила положенное обмундирование.