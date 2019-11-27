В Миассе рабочий погиб, упав в шахту лифта

В Миассе на территории промышленного предприятия погиб рабочий. Проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело 37-летнего рабочего с травмами характерными для падения с высоты было обнаружено утром 25 ноября. По предварительной информации, мужчина упал в шахту технологического лифта.

В настоящий момент проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности при производстве работ.