13 Сентября 2020
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Экономика Воронежская область
владимир нетесов, воронежская дума (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Владимир Нетёсов: В инвестпакете Воронежской области 80 проектов на общую сумму 230 млрд рублей

В Воронежской области актуализирован список приоритетных инвестиционных проектов региона, передает корреспондент Накануне.RU. Накануне в ходе 49-ого заседания Воронежской областной Думы депутаты внесли очередные изменения в приложение к закону «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области».

"Парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых шести новых инвестпроектов на общую сумму более 14 млрд рублей. Это строительство завода по производству упаковки в Новоусманском муниципальном районе, возведение животноводческих комплексов на территории Бобровского, Лискинского, Бутурлиновского и Аннинского муниципальных районов. Кроме того, в Бобровском районе будет возведен современный высокотехнологичный цех по производству комбикормов, – пояснил параметры корректировок председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Также мы скорректировали параметры еще шести проектов с увеличением вложений на 10 млрд рублей. Это инвестпроекты, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, а также модернизацией промышленных предприятий. Три инвестпроекта были исключены из реестра в связи с завершением срока реализации".

владимир нетесов, воронежская дума(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что инвестиционный процесс идет в регионе непрерывно: реестр особо значимых проектов, которым положены различные меры господдержки, регулярно подвергается корректировке. На сегодняшний день в этом списке значится 80 проектов на общую сумму 230 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы.

Спикер областной думы Владимир Нетёсов напомнил, что в Воронежской области в целях оказания господдержки масштабным инвестпроектам создана эффективная нормативная правовая база. Она включает 3 общих закона, 8 основных правовых актов, регулирующих сферу инвестиционных проектов, 3 областных закона в сфере инвестиционных площадок, один закон, регулирующий отдельные отношения в сфере государственно-частного партнерства, а также около двух десятков нормативных правовых актов правительства области и отраслевых департаментов региона.

владимир нетесов, воронежская дума(2019)|Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

"Сегодня в Воронежской области продолжается планомерное формирование комфортного климата для открытия и ведения бизнеса, для запуска новых производств, реализации масштабных проектов. А значит, и для создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов граждан, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы региона, создания достойного уровня жизни воронежцев как сегодня, так и в долгосрочной перспективе, возможность для бюджета вводить новые меры социальной поддержки населения и увеличивать существующие, направлять дополнительные средства на развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, реализацию программ благоустройства и улучшения городской среды".

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Владимир Нетёсов: В инвестпакете Воронежской области 80 проектов на общую сумму 230 млрд рублей

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Теги: воронежская дума, владимир нетёсов, инвестпроекты,



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