Челябинский облсуд оставил без изменения приговор главе района, осужденному к пяти годам условно

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор главе Карталинского района Сергею Шулаеву и его бывшему первому заместителю Светлане Бровкиной в части признания их виновными в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Приговор суда первой инстанции в части оправдания Бровкиной по обвинению в получении взятки в значительном размере отменен, уголовное дело в этой части передано на новое судебное разбирательство.

"Приговор обжаловала сторона обвинения, указав на мягкость наказания и незаконность оправдания Бровкиной по ч. 4 ст. 290 УК РФ", - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, Шулаев и Бровкина в 2014-2015 годах незаконно выдали разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию двух домов, построенных с нарушениями. 14 квартир были куплены у застройщика и предоставлены детям-сиротам. Для оплаты этих квартир южноуральские власти выделили более 10 млн руб. После обследования квартир оказалось, что жилье не соответствует требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

Шулаеву и Бровкиной дали по 5 лет условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, по решению суда им запрещено занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления сроком на 2,5 года.