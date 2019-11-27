Медведев 5 декабря даст интервью в обновленном формате

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев 5 декабря подведет итоги года в интервью двадцати федеральным телеканалам первого и второго мультиплекса.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" выйдет в 12:00.

Как сообщает пресс-служба кабмина, Медведев расскажет об основных задачах, стоящих перед правительством, а также подведет итоги работы министров в уходящем году.

Традиционная беседа премьер-министра с журналистами в этом году пройдет в обновленном формате. Медведев ответит на вопросы представителей телеканалов первого и второго мультиплексов, и каждый участник программы сможет задать вопросы, интересующие его аудиторию.