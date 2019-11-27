Начальника лесничества на Южном Урале будут судить за взятку

В Челябинской области будут судить начальника Пластовского лесничества и двух его подчиненных за взяточничество.

По версии следствия, начальник лесничества получил взятку в сумме 100 тыс. руб. от сотрудника лесничества через посредника, также являющегося сотрудником учреждения, за заключение договора на вырубку 600 куб. м. древесины.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, обвиняемые признали вину. По решению суда на их имущество на сумму более 9,3 млн руб. наложен арест.