В Челябинске оштрафовали "Ростелеком" за телефонную рекламу

Челябинское УФАС оштрафовало ПАО "Ростелеком" на 50 тыс. руб. за телефонную рекламу без согласия абонента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В ведомство обратился житель Челябинска. Он рассказал, что на его телефонный номер поступила ненадлежащая реклама от "Ростелекома". При этом согласие на рекламу он не давал. В качестве доказательства заявитель представил аудиозапись данного телефонного звонка.

В свою очередь "Ростелеком" не представил информацию о получении предварительного согласия абонента.