Детей в России начнут приобщать к ЗОЖ с трех лет

Минздрав и Минпросвещения подготовили учебники для детей с трех лет, которые будут мотивировать вести здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передает "Интерфакс". Разработаны также методические рекомендации для учителей и памятка для родителей "для переформатирования обучения детей", добавила она.

Скворцова отметила, что "только в данном возрасте можно привить на подкорку мозга автоматизированную потребность вести здоровый образ жизни".

Ее совету, кстати, уже последовала Ксения Собчак. Недавно в эфире программы "Хейт ток" она заявила, что ее трехлетний сын Платон четыре раза в неделю посещает спортзал. "Я сделаю все, чтобы у моего сына не было таких проблем (лишний вес - прим. ред.). Поэтому он ходит у меня четыре раза в неделю в спортзал и вообще не ест сладкого. Это моя жизнь и мои близкие люди", - рассказала телеведущая.

Ранее сообщалось, что Минздрав России собирается ежегодно направлять более 400 млн рублей на информационные кампании, мотивирующие граждан к ЗОЖ. С 2018 по 2024 год на эти цели хотят потратить в общей сложности 2,825 млрд.

Недавно Росстат впервые подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ). Их совокупная доля по всей России составила 12%.