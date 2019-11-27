В Приморье мальчик принес в школу ртуть и поделился ею с одноклассниками

ЧП произошло в спортивном зале школы в селе Хороль Приморского края. Семиклассник принес ртуть, дети стали играть ею, пролили опасный металл на пол. Сейчас в школе отменены уроки, здесь работают специалисты по дезинфекции и МЧС. Пострадавших нет, сообщает ресурс VL.ru.

Мальчик принес ртуть в баночке, раздавал шарики металла всем желающим. Часть опасной жидкости попала на пол, разлилось около 200 гр ртути.

"Ртуть имеет способность распадаться, и определенная концентрация вещества в воздухе спортзала школы остается, – отметили в управлении образования администрации Хорольского района. – 28 и 29 ноября помещения будут обрабатывать. На выходных планируется сделать замеры".

Сейчас концентрация ртути в отдельных помещениях школы превышает норму примерно в 30 раз. Для сравнения, если разбить в комнате градусник, концентрация ртути в воздухе будет в 70 раз выше нормы.

Инцидентом уже заинтересовалась региональная прокуратура - она выяснит, откуда у мальчика ртуть в таких количествах.