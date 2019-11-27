В Зауралье осудили нерадивую мать, которая била своих детей и оставила их на улице в мороз

В Курганской области осудили женщину, которая издевалась над своими детьми.

В течение двух лет она ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности в отношении двух своих детей 2011 и 2014 годов рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Она била детей, одного - даже головой об батарею. Также женщина угрожала убить детей.

Однажды она оставила детей на улице в 20-градусный мороз после ссоры с мужем. После этого инцидента детей изъяли из семьи.

Женщине назначили условный срок - 3 года 7 месяцев.