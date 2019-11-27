В Челябинске экс-замглавы района приговорили к условному сроку за взятку

Бывший заместитель главы Металлургического района приговорен к условному сроку за получение взятки от предпринимателя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае прошлого года администрация района и индивидуальный предприниматель заключили муниципальный контракт на выполнение работ по уборке газонной травы. Замглавы получил от предпринимателя взятку в 17,3 тыс. руб. за общее попустительство с его стороны при выполнении индивидуальным предпринимателем работ. Также подсудимый подписал акт, где содержались ложные сведения о выполнении указанных работ.

Кроме того, чиновник покушался получить взятку в размере 10 % от стоимости контракта (644 тыс. руб.).

Суд приговорил его к 2 годам 9 месяцам условно с испытательным сроком 2 года, а также запретил ему должности на госслужбе сроком на 3 года. Кроме того, по решению суда осужденный должен выплатить государству сумму взятки.