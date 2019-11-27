В Якутске посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за мужчины с ножом
Мужчина с ножом забежал в тренажерный зал спорткомплекса "Модун" в Якутске и угрожал убить себя.
Он был задержан сотрудниками Росгвардии. При этом мужчина успел нанести себе ранение в область шеи.
Полиция эвакуировала всех людей из здания и оцепила его, пострадавших нет, передает Regnum.
Выяснилось, что мужчина, ворвавшийся в зал - житель Якутска, имеющий судимость за незаконный оборот наркотических средств.
Ранее в Москве полицейские задержали мужчину, который пытался проникнуть на территорию МГУ с ножом и пневматическим пистолетом. Его увезли в отдел полиции и вызвали ему психиатрическую помощь.