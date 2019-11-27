13 Сентября 2020
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нож убийство криминал (2010) | Фото:focus.ua

В Якутске посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за мужчины с ножом

Мужчина с ножом забежал в тренажерный зал спорткомплекса "Модун" в Якутске и угрожал убить себя.

Он был задержан сотрудниками Росгвардии. При этом мужчина успел нанести себе ранение в область шеи.

Полиция эвакуировала всех людей из здания и оцепила его, пострадавших нет, передает Regnum.

Выяснилось, что мужчина, ворвавшийся в зал - житель Якутска, имеющий судимость за незаконный оборот наркотических средств.

Ранее в Москве полицейские задержали мужчину, который пытался проникнуть на территорию МГУ с ножом и пневматическим пистолетом. Его увезли в отдел полиции и вызвали ему психиатрическую помощь.

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В Якутске посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за мужчины с ножом

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Теги: нож, спорткомплекс, якутск



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