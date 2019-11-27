Житель Удмуртии хотел продать секретные разработки за границу - ФСБ

В Удмуртии сотрудники ФСБ выявили мужчину, который хотел продать секретные разработки за границу. Речь идет о жители Ижевска, сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ РФ.

Мужчина пытался установить контакт с иностранным дипломатическим представительством (с каким именно - не сообщается), чтобы поставлять информацию по секретным разработкам в военно-космической отрасли.

"Сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике выявлен житель Ижевска, предпринимавший попытки инициативно установить контакт с иностранным дипломатическим представительством в целях возмездного предоставления информации по секретным разработкам, касающимся военно-космической сферы", - цитирует ТАСС сообщение спецслужбы.