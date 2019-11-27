13 Сентября 2020
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твиттер Twitter (2013) | Фото:

Twitter будет удалять аккаунты, неактивные более полугода

Twitter начал рассылать электронные письма владельцам неактивных учетных записей с предупреждением о необходимости войти в систему до 11 декабря, иначе аккаунт будет удален, а никнейм сможет взять себе другой пользователь. Продолжительным отсутствием в соцсцети Twitter считает шесть месяцев и более.

В компании отметили, что таким образом хотят бороться за точность и достоверность информации, которую люди могут почерпнуть в Twitter. The Verge пишет, что в компании не собираются мгновенно 12 декабря сократить количество пользователей, но при этом и не раскрывают продолжительность "удаления" аккаунтов.

В Twitter отмечают, что для "активизации" аккаунта не нужно обязательно что-то писать или оставлять комментарий – достаточно просто войти в систему под своим логином и паролем.

Напомним, недавно Twitter ввел функцию "скрыть комментарии" - теперь пользователь может ограничить доступ к высказываниям под своим постом, при этом ему они будут видны. 

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Twitter будет удалять аккаунты, неактивные более полугода

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Теги: twitter, неактивный аккаунт, соцсеть



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