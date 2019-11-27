13 Сентября 2020
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Политика В России Украина
(2018) | Фото: Минобороны Украины

Четыре страны призвали Россию обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море

Главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского МИД.

Заявление прозвучало в контексте передачи Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.

В Совфеде назвали "выпадом авангарда" требования четырех стран. "Украина ни при чем, - написал сенатор Алексей Пушков в Twitter. - Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС. Это выпад авангарда".

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. Моряков задержали за нарушение российской границы и вторжение в территориальные воды России.

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию освободить 24 украинских моряков и три украинских судна. В Кремле заявляли, что судьбу задержанных украинских моряков решит суд.

В итоге военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. 18 ноября Россия передала Киеву и задержанные корабли.

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Четыре страны призвали Россию обеспечить доступ в украинские порты в Азовском море

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Теги: россия, азовское море, украина



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