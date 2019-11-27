13 Сентября 2020
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72% экономически активных россиян готовы сменить работу с официальным оформлением на фриланс

Почти три четверти экономически активных россиян старше 18 лет (72%) рассматривают возможность отказа от работы с официальным оформлением в штат и перехода на фриланс. Таковы опроса, проведенного НПФ Сбербанка и сервисом "Работа.ру", на которые ссылается РБК. При этом 27% респондентов назвали такой шаг "очень вероятным". Полностью исключили возможность своего превращения во фрилансера только 8% участников опроса.
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Уже сейчас треть россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым, отмечается в сообщении Сбербанка. Из них каждых шестой (17%) зарабатывает таким образом более 40 тыс. руб. в месяц, еще 9% — 30–40 тыс. руб., 13% — 20–30 тыс. руб., 21% — 10 тыс. руб., а 40% — менее 10 тыс. руб.

Авторы исследования отметили также, что большинство тех, кто мечтает о переходе на фриланс, понимают все связанные с таким шагом риски. Основными угрозами потенциальные фрилансеры считают (можно было выбрать несколько вариантов ответа): финансовую нестабильность — 68%; отсутствие пенсионных отчислений и, как следствие, невозможность рассчитывать в старости на пенсию — 32%; невозможность получить ипотечный или потребительский кредит — 23%

Кроме того, 20% опасаются, что переход на фриланс приведет к снижению их дохода, а еще 11% считают неудобным отсутствие оборудованного рабочего места. Никаких рисков, связанных с финансовой нестабильностью или социальной незащищенностью в результате перехода на фриланс, не увидел только 21% респондентов.

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72% экономически активных россиян готовы сменить работу с официальным оформлением на фриланс

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Теги: фриланс, подработка, россияне



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