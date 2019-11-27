В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой: пострадали 14 человек

В Красноярском районе Астраханской области автобус Kia столкнулся с электричкой, сообщили Накануне.RU в управлении МВД по региону.

ДТП произошло около 8 часов утра. 57-летний водитель автобуса решил объехать стоявшее транспортное средство, подумав, что оно сломалось, не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд.

По предварительным данным, пострадали 14 пассажиров автобуса, пятерым понадобилась госпитализация.

В июле в Амурской области внедорожник столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. После удара автомобиль выбросило между путями и зажало локомотивом грузового поезда и одиночным локомотивом, проходившим по соседнему пути.