13 Сентября 2020
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Столкновение электрички и автобуса под Астраханью (2019) | Фото: Управление МВД России по Астраханской области

В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой: пострадали 14 человек

В Красноярском районе Астраханской области автобус Kia столкнулся с электричкой, сообщили Накануне.RU в управлении МВД по региону.

ДТП произошло около 8 часов утра. 57-летний водитель автобуса решил объехать стоявшее транспортное средство, подумав, что оно сломалось, не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд.

Столкновение электрички и автобуса под Астраханью(2019)|Фото: Управление МВД России по Астраханской области

Столкновение электрички и автобуса под Астраханью(2019)|Фото: Управление МВД России по Астраханской области

По предварительным данным, пострадали 14 пассажиров автобуса, пятерым понадобилась госпитализация.

В июле в Амурской области внедорожник столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. После удара автомобиль выбросило между путями и зажало локомотивом грузового поезда и одиночным локомотивом, проходившим по соседнему пути.

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В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой: пострадали 14 человек

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Теги: автобус, электричка, дтп



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