Житель Екатеринбурга, сжигавший электросчетчики из мести УК, нанес ущерба на 1,3 млн рублей

Против жителя Екатеринбурга, подозреваемого в поджогах электрощитков в подъездах, возбуждено уголовное дело. Своими действиями он причинил крупный ущерб управляющей компании.

Напомним, в минувшее воскресенье в отдел полиции №15 поступил сигнал о возгораниях счетчиков электроэнергии в домах №58 и 64 по улице Бакинских Комиссаров, а также по аналогичному происшествию по адресу Восстания, 95. Выяснилось, что имели место поджоги.

Очень скоро был задержан 33-летний мужчина, у которого нашли зажигалку и перчатки. Сам он пояснил, что поджогами счетчиков хотел отомстить управляющей компании, которой задолжал крупную сумму денег.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Екатеринбургу, полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). В настоящее время злоумышленнику вменяется поджог 13 щитков. Ущерб, причиненный его действиями, в каждом случае составил более 100 тысяч рублей.

Пироману грозит до пяти лет лишения свободы. До решения суда он побудет под подпиской о невыезде.