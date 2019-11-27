13 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Подозреваемый в поджоге электрощитков на Уралмаше в Екатеринбурге (2019) | Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

Житель Екатеринбурга, сжигавший электросчетчики из мести УК, нанес ущерба на 1,3 млн рублей

Против жителя Екатеринбурга, подозреваемого в поджогах электрощитков в подъездах, возбуждено уголовное дело. Своими действиями он причинил крупный ущерб управляющей компании.

Напомним, в минувшее воскресенье в отдел полиции №15 поступил сигнал о возгораниях счетчиков электроэнергии в домах №58 и 64 по улице Бакинских Комиссаров, а также по аналогичному происшествию по адресу Восстания, 95. Выяснилось, что имели место поджоги.

Очень скоро был задержан 33-летний мужчина, у которого нашли зажигалку и перчатки. Сам он пояснил, что поджогами счетчиков хотел отомстить управляющей компании, которой задолжал крупную сумму денег.

Подозреваемый в поджоге электрощитков на Уралмаше в Екатеринбурге(2019)|Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Екатеринбургу, полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). В настоящее время злоумышленнику вменяется поджог 13 щитков. Ущерб, причиненный его действиями, в каждом случае составил более 100 тысяч рублей.

Пироману грозит до пяти лет лишения свободы. До решения суда он побудет под подпиской о невыезде.

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Житель Екатеринбурга, сжигавший электросчетчики из мести УК, нанес ущерба на 1,3 млн рублей

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Теги: счетчики, месть, ущерб, Екатеринбург



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Ранее 25.11.2019 11:08 Мск Хотел отомстить управляющей: житель Екатеринбурга сжег 13 электрощитков в подъездах

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