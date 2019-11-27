13 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге хитрые судебные приставы нашли должника, "сняв" у него квартиру

В Екатеринбурге судебные приставы пошли на хитрость, чтобы найти должника. Его вычислили по объявлению о сдаче квартиры.
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Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, мужчина накопил задолженность по алиментам на двоих детей в размере около 800 тысяч рублей. При этом никакой материальной помощи детям он не оказывал, а от судебных приставов всячески скрывался.

По месту регистрации должник не проживал и сдавал жилплощадь мигрантам. Когда к тем пришли приставы, арендаторы рассказали, что хозяин просит их съехать и уже ищет новых жильцов по объявлению.

Судебный пристав-исполнитель позвонил по указанному номеру телефона и договорился о встрече с хозяином квартиры - должником. Когда тот пришел, его сразу доставили в суд, который вынес решение об административном аресте на 10 суток.

Как отметили в УФССП, если мужчина даже после отбытия наказания не приступит к погашению задолженности, ему грозит привлечение уже к уголовной ответственности.

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В Екатеринбурге хитрые судебные приставы нашли должника, "сняв" у него квартиру

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Теги: приставы, квартира, должник, Екатеринбург



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