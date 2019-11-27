13 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
дтп, авария (2013) | Фото: Накануне.RU

Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане

27 российских туристов, в том числе два ребенка, пострадавших в ДТП в Доминикане, находятся в медицинских учреждениях.

20 человек поступили в стационарные отделения больниц, их жизни угрозы нет.

Состояние еще семи пострадавших, которых должны были прооперировать, уточняется. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на данные горячей линии туроператора "Анекс Тур".

Между тем, Лайф опубликовал список пострадавших в ДТП с автобусом. По данным издания, в госпитале находятся 22 человека. Еще 9 человек остаются в гостиницах Доминиканы. 7 человек отправлены в аэропорт для вылета в Москву.

Напомним, автобус, в котором находились 60 российских туристов, столкнулся с грузовиком. Погибших нет, однако пострадавшие получили различные травмы. Известно, что автобус направлялся в аэропорт.

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Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане

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Теги: дтп, автобус, доминикана



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Ранее 27.11.2019 01:06 Мск Российские туристы попали в автоаварию в Доминикане

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