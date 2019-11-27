13 Сентября 2020
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Армия и ВПК За рубежом
С-400 на вооружении Турции (2019) | Фото: hurriyetdailynews.com

МИД Турции: Анкара не обещала Штатам не использовать С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не давала Вашингтону никаких обещаний не разворачивать и не использовать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

"Мы приобрели их [С-400], потому что нам нужны системы противовоздушной обороны. А нужна ли ПВО, стоящая в коробке?" – приводит слова министра турецкое издание Hurriyet.

Сейчас в Турции действуют системы ПВО, развёрнутые по линии НАТО, но, как отметил министр, сейчас осталась только одна батарея, защищающая страну со стороны сирийской границы. Нидерланды и Германия отозвали свои зенитно-ракетные комплексы и теперь Турции нужны собственные.

"Если США последовательны в своих требованиях, они должны созвать рабочую группу экспертов. Мы же не являемся страной, которая принимает решения или меняет их только потому, что Штаты этого потребовали" – подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган уже заявлял Дональду Трампу, что не отступит в вопросе закупки российских систем ПВО.

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МИД Турции: Анкара не обещала Штатам не использовать С-400

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Теги: Турция, ПВО, С-400



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