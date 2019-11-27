13 Сентября 2020
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Политика В России Москва
попечительский совет МГУ, Виктор Садовничий (2015) | Фото: kremlin.ru

Ректор МГУ рассказал, кто может стать его преемником

Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что Владимир Путин пока не просил его остаться на своем посту на еще один срок. Об этом глава университета сообщил в интервью "Ведомостям".

При этом Садовничий считает, что в его окружении найдутся люди, которые могли бы занять ректорский пост. "Этот человек должен быть абсолютно предан МГУ, он не будет жалеть сил, времени, себя. Потому что это трудная работа", - заявил 80-летний ректор.

Напомним, ранее в первом чтении Госдума одобрила поправки, разрешающие президенту России неограниченное количество раз переназначать ректоров МГУ и СПбГУ. Ранее Садовничему уже два раза продляли полномочия – действующий закон больше не позволяет, а очередной пятилетний контракт у него истекает в декабре 2019 года.

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Ректор МГУ рассказал, кто может стать его преемником

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Теги: виктор садовничий, ректор мгу, назначение



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