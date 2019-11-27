В Челябинской области в массовом ДТП на трассе М-5 пострадали женщина и ребенок

На трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП. В результате аварии пострадали женщина и девятилетний ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области, ДТП произошло днем 26 ноября на 1781 км автодороги Москва–Челябинск на территории Миасского городского округа.

28-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с автомобилем БМВ-Х5. От удара иномарка продвинулась вперед, где столкнулась с грузовым автомобилем ДАФ с полуприцепом.

В результате ДТП пострадали пассажиры ВАЗ 41 летняя женщина и мальчик 9 лет. Они госпитализированы.