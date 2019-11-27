В Екатеринбурге горела пятиэтажка: жильцов эвакуировали

В Екатеринбурге произошел пожар в жилом доме. Все случилось во вторник вечером на улице Начдива Онуфриева.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 20 кв.м огнем было повреждено домашнее имущество в квартире на третьем этаже муниципального пятиэтажного дома. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 24 человека, в том числе 10 детей.

Звеном газодымозащитной службы с помощью масок дыхательных аппаратов были спасены 11 человек, в том числе три ребенка. После этого специалистам удалось справиться с возгоранием.

По некоторым данным, в результате пожара погибла женщина-инвалид, проживавшая в сгоревшей квартире. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются.