"Единая Россия" создаст НКО для работы с социологами и политтехнологами

Партия "Единая Россия" создаст собственную электоральную автономную некоммерческую организацию, которую возглавит новый замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

В рамках новой структуры будет вестись работа над социологическими исследованиями и формирование политтехнологических команд на выборы 2021 года. К весне 2020 года партия рассчитывает получить от АНО первые "прикидки" по будущим кандидатам.

Также новая структура будет использована для подбора политтехнологических команд в регионах как к выборам 2020 года, так и на думскую кампанию.

Ранее центральный исполком ЕР мог давать рекомендации по тем или иным технологам, но последнее слово оставалось за губернатором или его заместителями, пишет "Коммерсант".

Ранее премьер Дмитрий Медведев, озвучил главную задачу партии власти на ближайшее будущее, сообщили Накануне.RU в пресс-центре "ЕР".

На предстоящих в 2020-21 гг. выборах "ЕР" "должна показать лучший результат и сохранить политическое лидерство в стране". Об Медведев заявил на совместном заседании высшего и генерального советов партии. На Съезде будут приняты решения, посвященные приоритетам "Единой России" на ближайшее будущее. Это, по словам премьера, необходимо для того, чтобы показать лучший результат на выборах и сохранить политическое лидерство.

"Именно эта задача стоит, и продолжить курс на повышение качества жизни граждан Российской Федерации", - сказал Медведев.