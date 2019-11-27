В Миассе вынесен приговор экс-чиновнице за многомиллионный ущерб бюджету

В Миассе вынесли приговор бывшему начальнику отдела дошкольного образования Татьяне Биевой, депутату города Николаю Рындину, директору коммерческой организации Олегу Клевляннику.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Челябинской области, в 2017 году они подготовили подложные документы о стоимости нежилого помещения, на основании которых оно было приобретено муниципалитетом по завышенной стоимости для размещения детского сада.

Ущерб бюджету превысил 24 млн руб. Судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество осужденных на сумму более 14 млн руб. для погашения ущерба. Ранее осужденные добровольно возместили ущерб в 12 млн руб.

Уголовные дела в отношении бывшего главы муниципалитета, эксперта-оценщика и собственника здания выделены в отдельное производство и рассматриваются в суде.

Суд приговорил Биеву к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Рындин и Клевлянник - к условным срокам. Также каждый из осужденных заплатит штраф по полмиллиона рублей.