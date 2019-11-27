13 Сентября 2020
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Образование В России
(2005) | Фото: www.phys.nsu.ru

Греф: вузы нуждаются в реформе

В России назрела реформа высшего образования, необходимо "привязывать" вузы к работодателям.

Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф. "Спрос на образование породил то, что люди готовы платить за образование, но у них особого выбора нет, потому что мощность хороших вузов ограничена, и они переполнены", - сказал глава банка.

Греф отметил, что российским компаниям приходится создавать собственные системы обучения, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в высшие учебные заведения России.

Как ожидается, новая модель будет введена в 2021/22 учебном году. Изменения позволят региональным вузам увеличивать цифры приема. В отличие от действующей, новая модель нацелена на обеспечение спроса регионов на рабочую силу, а не на потребности учебных заведений.

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Греф: вузы нуждаются в реформе

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Теги: вузы, образование



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