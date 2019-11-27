Среди россиян растет количество банкротов

Финансово несостоятельных российских заемщиков стало больше.

Как следует из данных Национального бюро кредитных историй, 1,031 млн должников могут объявить себя банкротами. За последний год банкротов стало больше на 4,9%.

В 2017 году число потенциальных банкротов выросло на 43,3%, а в 2018 году — на 10,1%.

Признать себя банкротами решились около 10% российских должников, которые попадают под действие закона, сообщает РБК.

Напомним, сразу на 74% с начала года увеличилось число потенциальных банкротств в Уральском федеральном округе. К этой категории относятся 2,9 тыс. человек. Округ на первом месте по доле потенциальных банкротов среди всех банковских заемщиков округа: 2% или более 95,7 тыс. человек. Больше всего потенциальных банкротов проживает в Центральном федеральном округе – 185,3 тыс. человек или 1,5% от общего числа заемщиков.