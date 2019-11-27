Российские туристы попали в автоаварию в Доминикане

Автобус, в котором находились 60 российских туристов, попал в ДТП в Доминикане.

Он столкнулся с грузовиком. В результате автоаварии пострадали более 20 человек, в том числе дети. Известно, что автобус направлялся в аэропорт.

По предварительным данным, погибших нет, однако пострадавшие получили различные травмы, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в Оренбургской области жертвами страшной аварии с участием микроавтобуса и грузовика погибли шесть человек, среди них - один ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по региону, ДТП произошло возле поселка Чистый на 15 километре трассы "Оренбург - Акбулак".

Также два человека получили травмы и были доставлены в больницу.