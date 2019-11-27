Матвиенко одобрила идею освободить малоимущих от НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила предложение избавить малоимущих россиян от уплаты налога на доходы физических лиц.

По ее словам, подобная идея рассматривается кабмином РФ. Спикер отметила, что поддержала бы предложение об отмене НДФЛ для такой категории граждан, однако прежде всего нужно просчитать все варианты, сообщает "Газета.ру".

Ранее министр финансов России Антон Силуанов высказался о предложении освободить малоимущих от НДФЛ. По его словам, нужно взвесить все плюсы и минусы, и проанализировать, как это скажется бюджетах регионов, сообщает РИА "Новости".

Напомним, правительство не рассматривает переход к прогрессивной шкале НДФЛ из-за обещания не повышать налоговую нагрузку в течение шестилетнего периода. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил во время рассмотрения проекта федерального бюджета в Госдуме.