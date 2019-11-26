12 Сентября 2020
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Универсальный мобильный помощник (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске состоится презентация "Универсального мобильного помощника"

В городской библиотеки №3 Нижневартовска "Милосердие" состоится презентация социального общероссийского проекта "Универсальный мобильный помощник". Тренер Вера Кузнецова проведет мастер-класс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Встреча начнется в 11.00 28 ноября. Кузнецова обучит специальным жестам управления, познакомит с разнообразными программами экранного доступа, продемонстрирует, как без визуального контакта можно свободно пользоваться возможностями современных смартфонов. Особое внимание будет уделено участникам школьного возраста. Организаторами презентации является Нижегородский областной реабилитационный центр "Камерата" и некоммерческие организации из 30 регионов России, а также один из крупнейших операторов связи.

На мероприятие приглашены представители филиала №1 регионального отделения Фонда социального РФ, окружного "Главного бюро медико-социальной экспертизы", администрации Нижневартовска. Вход свободный.

Напомним, ранее в городе торжественно открыли фотовыставку "Наша гордость". Мероприятие стало стартом череды событий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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В Нижневартовске состоится презентация "Универсального мобильного помощника"

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Теги: универсальный мобильный помощник, Вера Кузнецова, мастер-класс



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