В Челябинской области вводят штрафы за навязчивое попрошайничество
Депутаты заксобрания Челябинской области одобрили в первом чтении поправки, предусматривающие административную ответственность за попрошайничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.
Как отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин, наказуемым считается навязчивое приставание к гражданам на улицах или в других общественных местах с целью гадания, попрошайничества, хватание за руки, за одежду, личные предметы, с целью купли-продажи, обмена или приобретения вещей, извлечение выгоды.
Нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб.