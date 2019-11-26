В Челябинской области вводят штрафы за навязчивое попрошайничество

Депутаты заксобрания Челябинской области одобрили в первом чтении поправки, предусматривающие административную ответственность за попрошайничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Как отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин, наказуемым считается навязчивое приставание к гражданам на улицах или в других общественных местах с целью гадания, попрошайничества, хватание за руки, за одежду, личные предметы, с целью купли-продажи, обмена или приобретения вещей, извлечение выгоды.

Нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб.