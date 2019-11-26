Рязанский священник, припарковавшийся на тротуаре, объяснил свой поступок сердечным приступом

В Рязани обсуждают поступок местного священника – отца Сергия. В соцсетях и СМИ появились фото и видео, на которых его дорогой кроссовер Renault Koleos припаркован на тротуаре.

Этот инцидент уже прокомментировали в Рязанской епархии РПЦ: "25 ноября священник Рязанской епархии совершил грубые нарушения Правил дорожного движения. Факт совершения правонарушений зафиксирован видеосъемкой. Нами установлена личность священнослужителя. В ближайшее время он будет вызван на Епархиальный Совет, и в отношении него будут приняты строгие меры".

В епархии отметили, что призывают к соблюдению ПДД всех, "а тем более – священников".

"Священнослужитель в любой ситуации должен поступать согласно заповеди Божией о любви и являть добрый пример окружающим. Если участники дорожного движения несут ответственность за свою и чужие жизни, то священник, кроме того, несёт ответственность за души людей, которых он ввёл в соблазн. Подобное поведение священника не может быть оправдано и не является допустимым", - жестко прокомментировали ситуацию в епархии.

Сам же отец Сергий в интервью telegram-каналу "Подъем" рассказал, что так припарковался из-за сердечного приступа: "Я инвалид, у меня знак на машине. У меня давление поднялось, голова закружилась, а мест не было. Конечно, в здравом разуме человек не будет так делать. Значит, что-то случилось. Я ж гипертоник. У меня сердечный приступ был. Сейчас чувствую себя ещё хуже, потому что такая травля пошла. Я не нуждаюсь ни в какой помощи, я хочу, чтоб меня оставили в покое. Меня ждёт наказание от владыки и всё. Завтра с ним встречаемся. Там невозможно нигде припарковаться, надо было бы ставить машину посреди дороги. Остановил машину там, где возможно было, чтоб она никому не мешала".

Стоит отметить, что это не первый инцидент с рязанскими священниками за последнее время. Так, недавно в сети и СМИ обсуждали священника-абьюзера, который, выпив, избивал жену.