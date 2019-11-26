Первым замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен Александр Филиппов

Губернатор Алексей Текслер назначил Александра Филиппова первым заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства.

Филиппов с июля 2017 года работал в должности заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. После отставки с поста министра Дмитрия Микулика он некоторое время исполнял обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В начале ноября Алексей Текслер назначил Алексея Нечаева министром дорожного хозяйства и транспорта региона.