ЕСПЧ присудил Эдуарду Лимонову 19 тысяч евро по иску 11-летней давности

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тыс. евро. 11 лет назад Лимонов пожаловался на решение российского суда, который решил взыскать с писателя в пользу экс-мэра столицы Юрия Лужкова 500 тыс. руб.

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Поводом для судебного процесса послужило интервью Лимонова, которое он дал радиостанции "Свобода" 4 апреля 2007 года. Комментируя судебный процесс по поводу "Марша несогласных", Лимонов сказал, что "суды в Москве находятся под влиянием Лужкова". Мэр Москвы счел данное высказывание порочащим его честь и достоинство, а также клеветой.