12 Сентября 2020
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Экономика В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

СМИ сообщили о желании ФАС дерегулировать тарифы в некоторых российских аэропортах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает дерегулировать тарифы на ряд аэропортовых услуг в сегменте международных перевозок в трех авиаузлах Дальнего Востока - Хабаровска, Владивостока и Благовещенска, а также в Волгограде и Челябинске. Это поможет привлечь частные инвестиции и будет способствовать развитию конкуренции, считают в ведомстве.

"С целью развития конкуренции и привлечения частных инвестиций ФАС России дерегулирует ряд аэропортовых услуг в международных направлениях. На Правление ФАС вынесены решения в отношении аэропортов Хабаровска (после ввода в эксплуатацию нового международного терминала), Владивостока, Благовещенска, Волгограда и Челябинска", - цитирует РИА Новости представителя антимонопольной службы.

Согласно документам, размещенным на портале проектов нормативных правовых актов, в аэропортах Владивостока, Благовещенска, Волгограда и Челябинска предлагается отменить госрегулирование сборов за взлет, посадку и стоянку воздушных судов, предоставление аэровокзального комплекса, обеспечение авиационной безопасности, а также обслуживание пассажиров на международных линиях. В аэропорту Хабаровска речь идет о дерегулировании услуг по предоставлению аэровокзального комплекса и обслуживаю пассажиров на международных линиях.

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СМИ сообщили о желании ФАС дерегулировать тарифы в некоторых российских аэропортах

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Теги: тарифы, фас, аэропорты



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