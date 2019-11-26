53% молодых россиян хотели бы уехать из страны

В России усилились эмиграционные настроения. Опрос "Левада-центра", проведенный в сентябре, показал, что 21% россиян выразили желание переехать за границу на постоянное место жительства.

В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан. В феврале - у 17% сограждан.

По данным "Левада-центра", желание эмигрировать чаще всего высказывали респонденты в возрасте от 18-ти до 24 лет (53% от всех опрошенных в этом возрасте). Это рекордный показатель с 2009 года.

Отмечается, что постепенный рост эмиграционных настроений среди молодежи продолжается с 2014 года.

Также с 2014-2015 года он наблюдается и среди россиян среднего возраста.

Ранее сообщалось, что среди привлекательных стран для переезда россияне считают Германию. Также среди лидеров - США, Испания и Канада.